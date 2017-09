De Bakker onderuit in tweede ronde in Alphen

De Duitser Yannick Maden was donderdagavond laat na een lange driesetter de baas over de Westlander, die door captain Paul Haarhuis is geselecteerd voor het Daviscupduel van volgende week met Tsjechië. De setstanden waren 7-5 6-7 (1) en 6-1.

Tallon Griekspoor is nu nog de enige Nederlandse speler in het enkelspel. De tennisser uit Nieuw-Vennep speelt vrijdag in de kwartfinales tegen de Duitse qualifier Kevin Krawietz. Ook Griekspoor maakt deel uit van de ploeg die volgende week in Den Haag tegen Tsjechië speelt om een plaats in de wereldgroep van het landentennis.