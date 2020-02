De Boer met Atlanta United naar laatste acht Champions League

De eerste wedstrijd in Honduras eindigde in een 1-1 gelijkspel en dus moesten De Boer en consorten in het eigen Mercedes-Benz Stadium nog vol aan de bak om de laatste acht van de Noord- en Midden-Amerikaanse Champions League te halen.



Het waren de Martínezjes die het deden voor de Nederlandse coach. Door twee goals van Gonzalo ‘Pity’ Martínez en eentje van de Venezolaanse topschutter Josef Martínez won Atlanta United overtuigend met 3-0.



In de volgende ronde wacht een ontmoeting met Comunicaciones uit Guatemala of het Mexicaanse Club América. Vorig jaar reikten De Boer en Atlanta United ook tot de kwartfinales. Toen was de uiteindelijke winnaar Monterrey te sterk.



Zaterdag begint ook het nieuwe seizoen van de Major League Soccer weer. Voor De Boer en Atlanta United gaat het nieuwe voetbalseizoen in de nacht van zaterdag op zondag van start. Om 02.00 uur Nederlandse tijd speelt Atlanta United de uitwedstrijd tegen Nashville SC.