De Bruyne huilend van het veld na harde botsing met Rüdiger

Ook Rüdiger had last van zijn hoofd, maar De Bruyne bleek het grootste slachtoffer. De Belg bleef aangeslagen liggen en werd gewisseld voor Gabriel Jesus. Het was een grote aderlating voor Manchester City, dat op dat moment nog altijd tegen een achterstand aankeek na de 0-1 van Kai Havertz.



De Belgische bondscoach Roberto Martínez zal met een zorgelijke blik naar het uitvallen van De Bruyne hebben gekeken. De sterspeler van De Rode Duivels is uiteraard opgeroepen voor het EK, dat voor België op 12 juni begint met een wedstrijd tegen Rusland. De Belgen zijn in Groep B ook nog ingedeeld bij Finland en Denemarken.