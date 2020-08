De Bruyne wordt moedeloos van Manchester City: ‘Nieuw seizoen, zelfde liedje’

Man City was zaterdag de torenhoge favoriet tegen Lyon, maar de ploeg van Memphis Depay stuntte en weer een speelt in de halve finale nu tegen Bayern München. Voor de zoveelste keer ging het voor de Engelsen mis, constateerde ook De Bruyne.

,,Het is een nieuw seizoen, maar hetzelfde liedje", sprak hij tegenover BT Sport. ,,In de eerste helft was het niet goed genoeg, maar in de tweede helft ging het beter. Lyon kreeg eigenlijk helemaal geen kansen, maar scoorde wél. Daar moeten we van leren.”