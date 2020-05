De dag dat de beste ploeg ter wereld van de kaart werd geveegd

In de jaren veertig van de vorige eeuw draaide het internationale voetbal om één ploeg: AC Torino. De Noord-Italiaanse club reeg de landstitels aaneen en kende geen gelijke op de Europese velden. Valentino Mazzola was de absolute blikvanger van Torino. De blonde aanvoerder was een alleskunner, een spelmaker die kon schoffelen als de wedstrijd daarom vroeg. Toen de keeper een keer geblesseerd eraf moest, twijfelde ‘Il Capitano’ geen moment en trok de handschoenen aan.

In het voorjaar van 1949 viel er een uitnodiging op de mat. Benfica-icoon Francisco Ferreira had een aansprekende tegenstander voor zijn afscheidsduel op het oog, de meest aansprekende tegenstander die er in Europa te vinden was. Maar niet iedereen bij Torino stond te springen om zo'n tripje naar Portugal. Toen Mazzola dat hoorde, toonde de aanvoerder zich een leider. Hij legde zijn ploeggenoten uit hoe weinig geld Benfica-spelers verdienden, en dat zo’n afzwaaiduel de Portugezen een aardig zakcentje zou opleveren. Bovendien beschouwde hij Ferreira als een persoonlijke vriend.