De dag dat het lichaam van Ingrid Visser werd gevonden

Desaparecidos en Murcia. Missing in Murcia. De straten van de Zuid-Spaanse stad hangen half mei 2013 vol met deze posters. Op de aanplakbiljetten staan de foto’s van Ingrid Visser (35) en haar vriend Lodewijk Severein (57). Visser is ex-volleybalster, en niet zo’n slechte ook, misschien wel de beste die ons land ooit gekend heeft. Ruim 500 interlands heeft ze op haar naam staan. Ze is recordinternational onder de recordinternationals.

Enkele dagen eerder zijn Visser en Severein naar Murcia afgereisd, de stad waar de volleybalster van 2009 tot 2011 onder contract stond. Zakenman Severein heeft er een hartig gesprek te voeren met de voormalig manager van de club, Juan Cuenca, onder meer over de 60.000 euro aan salaris die Ingrid Visser nog tegoed heeft. Maar er is nóg een reden waarom het stel naar Spanje is gevlogen. Visser heeft een controleafspraak bij een vruchtbaarheidskliniek in Murcia. Ze wil moeder worden en heeft in maart een embryo laten plaatsen.

Op 26 mei 2013 worden in een citroenboomgaard ten noorden van Murcia twee in stukken gezaagde lijken opgegraven. Het zijn de lichamen van Visser en Severein. Voormalig Murcia-manager Cuenca blijkt nooit van plan te zijn geweest het tweetal te betalen en huurde twee Roemeense onderwereldfiguren in om hem van de kopzorgen te verlossen. Eind 2017 worden Cuenca en de Roemenen veroordeeld.

Murcia hing vol met de posters over de vermissing van Ingrid Visser en Lodewijk Severein.

De citroenboomgaard waar de lichamen werden gevonden.