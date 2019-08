De droom- en horrorloting voor Ajax

Zenit Sint-Petersburg, Ajax, Club Brugge, Slavia Praag. Zo ziet de droomloting eruit voor Ajax in de Champions League. Maar er is ook een horrorloting mogelijk: Manchester City, Ajax, Olympique Lyon en Lokomotiv Moskou.

Dat blijkt uit een poll op AD.nl. Meer dan 25.000 mensen hebben gestemd op de club waarvan zij hopen dat deze vanavond (18.00 uur) uit de koker komt voor Ajax. We lichten de mogelijkheden toe op basis van de vier potten waarin de 32 clubs zijn verdeeld. Ajax zit zelf in pot 2 en treft in de poule dus een club uit de potten 1, 3 en 4.

Volledig scherm Ajax viert de tweede goal van woensdag tegen APOEL Nicosia (2-0). Door de winst plaatste de ploeg zich voor de groepsfase. © BSR Agency

POT 1 (clubs en hun positie op de UEFA-rankig)

Barcelona (2)

Bayern München (3)

Paris Saint-Germain (4)

Juventus (5)

Manchester City (6)

Liverpool (11)

Chelsea (12)

Zenit Sint-Petersburg (19)

Ajax treft dus sowieso één van deze ploegen. Opvallend is dat Zenit in deze pot zit, de nummer 19 van Europa. Dat heeft te maken met de plek in deze pot voor de kampioen van Rusland. Ook de aanwezigheid van Chelsea hier is opvallend, zeker als je in ogenschouw neemt dat de nummer 1 van de ranking (Real Madrid) in pot 2 zit. Chelsea zit bij de elite van de elite omdat zij de Europa League hebben gewonnen. En Real zit in pot 2 omdat Barcelona als kampioen van Spanje in pot 1 mag.

Volledig scherm Frenkie De Jong van Barcelona in duel met Sergio Canales van Real Betis. De Jong kan met zijn club Ajax loten. © AFP

Goed, de lezers van AD.nl kiezen met afstand voor Zenit als voorkeurstegenstander (38%), simpelweg op sportieve gronden. Deze club is op papier het zwakste groepshoofd. Toch zijn er ook veel voetbalromantici die hopen op FC Barcelona als opponent, met Frenkie de Jong (20%). Wat we vooral niet willen: Paris-Saint Germain of Manchester City (beide 4%). Ook in weer Bayern München hebben we weinig trek (5%).

POT 2

Real Madrid (1)

Atlético Madrid (4)

Borussia Dortmund (13)

Napoli (15)

Sjachtar Donetsk (15)

Tottenham Hotspur (17)

Ajax (20)

Benfica (21)

Ajax zit zelf in deze pot en kan dus geen van deze clubs treffen in de groepsfase.

POT 3

Olympique Lyon (27)

Bayer Leverkusen (28)

Salzburg (29)

Olympiakos Piraeus (35)

Club Brugge (37)

Valencia (39)

Internazionale (46)

Dinamo Zagreb (51)

Volledig scherm Trainer Peter Bosz van Bayer Leverkusen. Voor hem kan de CL-loting een weerzien opleveren met zijn oude club. © BSR Agency

Club Brugge is veruit de favoriete tegenstander. 1 op de 3 AD-lezers hoopt op die club (33%). Of het sportieve perspectief tegen de Belgen het meest rooskleurig is, valt overigens te bezien. Internazionale heeft een grotere reputatie, maar staat lager op de UEFA-ranking. Dat geldt ook voor Valencia. Dinamo Zagreb staat overigens het laagst van alle landen in pot 3, maar die club spreekt wel minder aan.

Duidelijk is welke clubs we graag ontlopen. Olympique Lyon (4%), Bayer Leverkusen (6%) en Valencia (6%) zien we niet graag uit de koker komen als tegenstander van Ajax, hoewel elke club een Nederlandse link heeft met respectievelijk Memphis Depay, Peter Bosz en Jasper Cillessen.

POT 4

Lokomotiv Moskou (54)

Racing Genk (60)

Galatasaray (68)

RB Leipzig (69)

Slavia Praag (73)

Rode Ster Belgrado (88)

Atalanta (92)

Lille (111)

Volledig scherm Hans Hateboer en Marten de Roon van Atalanta, een mogelijke tegenstander van Ajax in de groepsfase. © EPA