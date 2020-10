‘De Gavra Show’: hét gevaar voor Feyenoord in Zagreb

Zo simpel kan het dus zijn. En dat terwijl de aanvaller in de zomer nog even gratis op leek te halen uit Zagreb. De club liet hem uit zijn contract lopen, maar uiteindelijk kon hij alsnog bijtekenen. Vorig seizoen stond hij vaak in de schaduw van Kroatisch-international Bruno Petkovic. ,,Maar hij was geblesseerd eerder dit seizoen en ik heb mijn kans gepakt’’, zegt Gavranovic. ,,Maar wij kunnen ook samen spelen.’’



Dat hij maar blijft scoren, verrast hem niet. ,,En ik vind het prima als het zo nog even door kan gaan’’, zegt Gavranovic tegen de Kroatische pers. ,,Het zal echt niet voor eeuwig duren, er komen tijden dat de bal er een tijdje niet in zal gaan. Maar ik geniet wel van deze periode. Feyenoord wordt donderdag zeker een lastige wedstrijd. In Europa spelen er teams die fouten wel meteen afstraffen. We zullen echt heel geconcentreerd moeten zijn.’’