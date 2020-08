De gele trui om de schouders van Dumoulin zal het winkelwagentje sneller vullen

De onzekerheid over het doorgaan van de Tour blijkt Jumbo terughoudend te hebben gemaakt. Zo verklaart Roy van Keulen, directeur marketing bij Jumbo, als ik navraag doe. ,,Maar vanaf zaterdag gaan we los. Dan kun je, zeker in het kassagebied, niet meer om de signing heen”, vertelt hij in het gelikte jargon van de marketeer.