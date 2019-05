De Hondt baalt van verlies Trappers: 'Dit is even slikken, maar we mogen trots zijn op elkaar’

Ondanks een voorsprong moesten de Tilburgse ijshockeyers uiteindelijk capituleren. Zo kwam er een einde aan een reeks van een bloedstollende serie wedstrijden. ,,Dit is even slikken. We kunnen supertrots zijn op het hele team en de prestaties de we hebben verricht. Als je kijkt naar de afgelopen weken, mogen we ook trots zijn op wat we gedaan hebben. Maar dat sluit niet uit dat het slikken is. Je wil gewoon kampioen worden.”

De Hondt kwam met zijn ploeg nog op voorsprong, maar zag die uit handen glippen. ,,We stonden in de derde periode voor, maar door twee kleine foutjes loop je achter de feiten aan. En zij maken het ook goed af.”

Geloof

Desondanks lieten de Tilburgse ijshockeyers hun koppen niet hangen. Geloof in een comeback hield De Hondt tot de laatste zoemer. ,,Ik bleef erin geloven. Net als iedereen. Alleen we kwamen net wat te kort in het afwerken. Helaas.”

Na drie titels op rij komt er van Trappers nu een einde aan een opeenvolgende serie kampioenschappen. Het is het einde van een geweldige reeks. Die dreun zal hard binnenkomen de komende dagen, beseft De Hondt. ,,Het zal wel even pijn doen. Je werkt hier het gehele seizoen voor en dan word je het net niet. Dat is superzuur.”

Terwijl veel ploeggenoten nu kunnen genieten van een rustperiode, zit het seizoen voor De Hondt er nog niet op. Er staat met Oranje nog een wereldkampioenschap in Estland te wachten namelijk. ,,Ik zal met vijf teamgenoten vertrekken, dus mijn seizoen is nog niet klaar. Het is slikken en doorgaan. We zullen er alles uit moeten persen. Je speelt voor je land en dat is een eer. Je moet er dus het maximale uit halen.”