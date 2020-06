De Jamaicaan die onze zuiderburen een nationaal trauma bezorgde

Gullit en Van der Vaart benieuwd naar herstart Premier League: ‘Zonder publiek hetzelfde powervoet­bal?’

7:01 De Premier League wordt vanavond hervat, uiteraard zonder publiek. Wat blijft er over van het Engelse voetbal zonder het geluid, het gezang en gebrul van volle tribunes? ,,Als speler word je continu opgejaagd in Engeland, die impact is nu helemaal weg.’'