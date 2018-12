De Jong accepteert voorstel van Barça, Rabiot voor 5 miljoen euro op te halen in Parijs

Trappers verliest topper in Essen tegen Moskitos

26 december Tilburg Trappers heeft in de Oberliga voor de tweede keer een nederlaag geleden zonder dat daar extra tijd aan te pas kwam. De koploper verloor in Essen het gevecht tegen de nummer twee van de ranglijst, Moskitos Essen, met 3-1 (1-0, 1-0, 1-1). Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is nu nog negen punten.