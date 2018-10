De Jong blijft voorzichtig: ‘We zijn er nog niet’

Trainer Benfica na nederlaag: dit is eigenlijk oneerlijk

0:08 Trainer Rui Vitória van Benfica kon na de nederlaag van zijn ploeg tegen Ajax (0-1) niet verbergen hoe teleurgesteld hij was. ,,Natuurlijk doet dit pijn", doelde hij op het enige doelpunt van Noussair Mazraoui ver in blessuretijd. ,,Dit hadden we niet verdiend. Dit is eigenlijk best oneerlijk.”