De Jong raakt steeds meer gewend bij Barça: ‘Heb geen rust nodig’

,,We weten dat het een belangrijke wedstrijd is, want als we winnen zijn we door naar de volgende ronde”, aldus De Jong, die afgelopen weekend met Barcelona met grote moeite won bij Leganés (1-2). Het vertoonde spel zorgde voor veel kritiek. “We weten dat we beter kunnen en we werken eraan. We hebben een geweldig team.”



FC Barcelona gaat in de Champions League aan kop in groep F met acht punten. Borussia heeft een punt minder.