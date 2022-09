De kater na het perfecte afscheid van Roger Federer: zo mooi gaat het niet snel meer worden

Danny Noppert redt Nederland­se eer in België, exit voor Niels Zonneveld en Dirk van Duijvenbo­de

Danny Noppert heeft de Nederlandse eer gered op de Belgium Darts Open. Hij won in de achtste finale van Joe Cullen. Niels Zonnveld werd een dag na zijn stunt tegen Peter Wright in de achtste finales uitgeschakeld door Andrew Gilding en even later moest Dirk van Duijvenbode zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton.

16:58