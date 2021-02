De knulligste foto van Maradona? Die werd genomen in de Hema van Mierlo

Den Bosch basketbal­hoofd­stad van Europa? Heroes gaat ervoor!

19 februari Stel je voor: alle achtste finales en kwartfinales van de Europa League op één locatie. In Nederland. Gaat niet gebeuren, hè? Klopt. In het voetbal niet. Maar in het basketbal zou het zomaar kunnen. Althans, als het aan Heroes Den Bosch ligt.