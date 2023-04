De Korfrakkers komt tekort tegen favoriet Rosolo

De zaalcompetitie dameskorfbal nadert z’n einde. De Korfrakkers moest zondagmiddag tijdens het tweede play-offduel in eigen huis winnen van topfavoriet en titelverdediger Rosolo om nog kans te maken op de finale. De bezoekers uit Reusel, die in het eerste duel oppermachtig waren, zegevierden opnieuw: 10-17.

In een hartverwarmende ambiance, waarbij supporters van beide clubs zich op nadrukkelijke wijze lieten gelden, waren het de korfbalsters van Rosolo die meteen op schot raakten. Er waren amper vijf minuten verstreken of de formatie onder leiding van Roland Dost had er al vier in de mand gedeponeerd.

„Het was inderdaad een overdonderend begin”, reageerde Maud Beekmans na afloop. „Dat was een week geleden, toen we met 27-15 de boot ingingen, ook al het geval. Een dergelijke voortvarende start zegt denk ik vooral iets over de kwaliteit van de tegenstander. Ik zou zeker niet willen beweren dat we nog wakker moesten worden.”

Nodige strijdlust

De ervaren captain van De Korfrakkers besloot echter - evenals haar teamgenoten - niet zomaar bij de pakken neer te zitten. Met de nodige strijdlust kwam de thuisploeg langzaam maar zeker terug, puntje voor puntje. Lisa Hendriks was een van de speelsters die tot scoren kwam. „Een persoonlijk succesje is altijd fijn en goed voor het zelfvertrouwen. Maar het gaat uiteindelijk om de teamprestatie”, aldus Hendriks.

Het feit dat De Korfrakkers erin was geslaagd de rug te rechten, leidde tot een enigszins acceptabele 7-9 ruststand. „Na rust probeerden we uiteraard op dezelfde manier verder te gaan. Eerst op zoek naar de gelijkmaker, en vervolgens naar méér. Al snel bleek dat we daar niet de energie voor hadden”, concludeerde Hilde Buitenhuis. „Wellicht hadden we al te veel van onze krachten verspeeld.”

Rosolo liep weer uit, wat in wezen de definitieve doodsteek betekende voor de ploeg uit Erp. „Op een gegeven moment leek het me verstandig om met name in defensief opzicht in te grijpen. Dat was een gouden ingreep”, sprak Rosolo trainer-coach Dost. Hij doelde op de positiewisseling tussen Maud Jansen en Lara Türkmenoglu.

„Rosolo heeft verdiend gewonnen. Maar we kunnen gerust trots zijn, temeer omdat we alles hebben gegeven”, vervolgde Hendriks.

Finale in de Maaspoort

Komende zaterdag staat in de Bossche Maaspoorthal de zaalkorfbalfinale op het programma. Wie de opponent van Rosolo wordt, is nog onduidelijk. In de andere kruisfinale nam DDW uit Hooge Mierde namelijk zondag met 14-12 revanche op Be Quick uit Nuland, dat in het eerste onderlinge duel aan het langste eind had getrokken. Dinsdag volgt in de sporthal van het Rodenborch College de derde en beslissende confrontatie. Dost tot slot: „Ik heb geen voorkeur, het zijn allebei sterke tegenstanders. Een interessante bijkomstigheid is wel dat ik volgend seizoen werkzaam ben bij Be Quick.”