De krankzinnige tackle van Éric Cantona

Verongeluk­te Kobe Bryant opgenomen in Hall of Fame NBA

4 april Kobe Bryant heeft officieel een plek gekregen in de Hall of Fame van het basketbal. De Amerikaan, die in januari bij een helikopterongeluk op 41-jarige leeftijd om het leven kwam, behoort tot de zogeheten ‘Class of 2020'. Met Tim Duncan en Kevin Garnett werden nog twee voormalige topbasketballers uit de NBA opgenomen in de Hall of Fame.