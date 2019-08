De kunst van de uitgestelde transfer

video Hurkacz pakt in Wins­ton-Sa­lem eerste titel

8:42 De Pool Hubert Hurkacz heeft in Winston-Salem zijn eerste ATP-titel veroverd. De 22-jarige Pool, nummer 41 van de wereld, versloeg de Fransman Benoît Paire in de finale in drie sets: 6-3 3-6 6-3. Hurkacz werd zo de eerste Poolse winnaar van een ATP-toernooi sinds 1982. Toen zegevierde zijn landgenoot Wojtek Fibak in Chicago.