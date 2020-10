De kunst van het dropshot: het veelgebruikte wapen in Parijs ontleed

Zaalvoet­bal­lers van BE ‘79 gaan voor plekje in top-8

8 oktober De zaalvoetballers van BE ‘79 kennen als debutant in de eredivisie een vliegende start. De Berkel-Enschotse formatie maakt goede kans om na het eerste competitiedeel tot de eerste acht ploegen van de ranglijst te behoren. In dat geval speelt BE ‘79 vanaf januari in de kampioenspoule mee om de nationale titel.