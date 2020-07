De Leidse arbiter die de bal volgde (en deze vreselijke botsing niet zag)

Op die avond in Sevilla, het was 8 juli 1982, stond Patrick Battiston in de 50ste minuut klaar om in te vallen. Tien minuten later werd de Fransman per brancard het veld af gedragen. Zware hersenschudding, gebroken kaak en twee afgebroken tanden. Dader was de Duitse doelman Harald ‘Toni’ Schumacher, die Battiston met een misselijkmakende aanslag bijna had onthoofd. Arbiter Charles Corver volgde echter keurig de bal, miste de botsing en liet de wandaad onbestraft.