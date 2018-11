De Ligt: Dit is genieten, we gaan nu vol voor de groepswinst

Fotoreeks Foto's: ME haalt flink uit naar Ajax-fans in onrustig Athene

19:37 Supporters van AEK Athene hebben voorafgaand aan het duel met Ajax in de Champions League de confrontatie gezocht met meegereisde fans van de Amsterdamse club. Griekse fans gooiden onder meer een molotovcocktail in het vak van de meegereisde Ajax-supporters. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. De Griekse ME greep hard in.