De Ligt en Huntelaar worden vandaag getest

De Ligt miste vanwege knieklachten afgelopen woensdag al de ontmoeting met AEK Athene in de Champions League (3-0 zege). In diezelfde wedstrijd viel Huntelaar uit met een kwetsuur aan zijn hamstrings.



Ten Hag koos er na het uitvallen van Huntelaar voor om Dusan Tadic in de spits te posteren. Dat zou tegen PSV ook een optie kunnen zijn. Donny van de Beek speelde toen als nummer tien achter de Serviër. Ten Hag herhaalde gisteren nog maar eens zijn stokpaardje. ,,Wij hebben meer dan elf basisspelers. Dat heb ik al veel vaker betoogd, maar tegen AEK Athene zagen we dat in de praktijk.''