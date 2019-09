De Ligt kan spectaculaire comeback Atlético niet voorkomen

City soeverein, rampzalig CL-debuut De Roon en Hateboer

22:56 Manchester City is het nieuwe Champions League-seizoen begonnen met een soevereine zege bij Shakhtar Donetsk: 0-3. In dezelfde Groep C kenden Marten de Roon en Hans Hateboer een ronduit dramatische avond, want Atalanta Bergamo verloor met maarliefst 4-0 bij Dinamo Zagreb.