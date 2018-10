De Ligt kijkt uit naar clash met Lewandowski

Daniël Dwarswaard



Eindelijk is het dan zo ver. Matthijs de Ligt staat vanavond voor het eerst op het veld in de grote Champions League. Een knieblessure hield hem nog op de tribune tijdens de eerste poulewedstrijd tegen AEK Athene, maar straks hoort hij toch echt die bekende hymne als hij op het veld staat. Tegen Bayern München nog wel, één van de grootste clubs ter wereld. Tegen Robert Lewandowski ook nog, één van de beste spitsen van de wereld.



,,Het vrat echt aan me dat ik tegen AEK en PSV niet mee kon doen. Dat was echt heel lastig. Maar ik heb geprobeerd om me in te houden’’, zegt De Ligt. ,,Ook omdat ik aanvoerder ben, wilde ik vooral de andere jongens steunen en niet de nadruk op mezelf leggen. Maar natuurlijk was het moeilijk. Al besefte ik toen ook dat er nog meer grote wedstrijden aankomen.’’