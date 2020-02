De Ligt lichtpuntje bij Juve: ‘Die goal was geen toeval’

,,Ze deden ons pijn, precies toen we met tien man stonden. Dat was precies het moment dat ze ons pijn konden doen", jammerde Leonardo Bonucci tegenover Sky Sports Italia nadat hij met Juventus een 1-0 nederlaag had geleden in de achtste finale van de Champions League. ,,We hadden veel eerder wakker moeten worden", voegde de collega van De Ligt toe.



Bonucci zelf krijgt in Italiaanse media het verwijt dat hij zelf ook niet bepaald wakker was en wordt door Calciomercato zelfs getrakteerd op een 4,5. Dat cijfer krijgt ook vleugelverdediger Alex Sandro terwijl Danilo een 5,5 krijgt. De Ligt krijgt een 6 en wordt daarmee als lichtpuntje gezien. ,,Precies toen De Ligt werd verzorgd kreeg Juventus een goal om de oren. Dat was geen toeval.”



De hoofdwond van De Ligt inspireerde The Sun om een passende kop te bedenken: ‘Bloody mess’, verwijst het Engelse medium naar de bloederige toestanden bij de Nederlandse verdediger én het matige spel van Juventus.