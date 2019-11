De Ligt maakt indruk tegen Atlético: ‘Gelukkig geen handsballen meer’

De Ligt maakte in de 83ste minuut de meeste indruk. Met een uiterste krachtsinspanning voorkwam hij een doelpoging van Ángel Correa. ,,Ja, het was even sprinten geblazen, maar ik was er gelukkig net op tijd bij.”



De Ligt wilde niet volmondig bevestigen dat hij bij Juventus steeds beter gaat spelen. ,,Het enige verschil is dat er geen handsballen meer zijn”, doelde hij op de nodige keren dat hij bij zijn nieuwe club de bal tegen zijn hand of arm kreeg. ,,Als mensen zien dat ik een handsbal heb gemaakt, wordt er gelijk gezegd dat ik slecht speelde. Ik wist echter zelf wel, en de club ook, hoe ik speelde. Daar was ik best tevreden over en nu gelukkig ook geen handsbal meer.”