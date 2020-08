De Ligt versus Memphis: nu eens niet mét, maar tégen elkaar

Door Nik Kok

Er lijkt bijna geen groter contrast denkbaar dan die tussen de excentrieke aanvaller Memphis Depay (26) en de stabiele verdediger Matthijs de Ligt (bijna 21) maar slechts met één andere speler (Quincy Promes) voetbalde De Ligt even vaak in Oranje als Memphis. Twintig keer al kwamen ze tegelijkertijd uit voor het Nederlands elftal, nooit stonden ze tegenover elkaar in een wedstrijd.

Want toen De Ligt debuteerde in het betaalde voetbal voor Ajax, speelde Memphis al niet meer in de eredivisie. En toen de verdediger in de succesvolle Europa League-campagne van Ajax in 2017 tegen Olympique Lyon speelde, was Memphis niet speelgerechtigd voor die club omdat hij tijdens dat seizoen de overstap had gemaakt van Manchester United. In de heenwedstrijd tussen Lyon en Juventus revalideerde Memphis nog van zijn knieblessure.

Volledig scherm © BSR Agency

Memphis sprak zich al uit over de komende ontmoeting. ,,Het is zijn eerste jaar bij Juventus. Matthijs heeft het geweldig gedaan. Hij verdedigde als een man en is meteen kampioen geworden.” De twee ontmoetten elkaar al in Nederland tijdens de coronapauze. ,,We beseften toen al dat we elkaar snel zouden zien.”

Welke gedenkwaardige interlands maakten de spelers die deze zomer eigenlijk hadden moeten schitteren voor Oranje op het geannuleerde EK met elkaar mee?

Keiharde schoppen en rode kaarten in Agadir

Op 31 mei 2017 had de zeventienjarige Matthijs de Ligt nog maar een interland achter zijn naam staan toen hij met Oranje een oefenwedstrijd tegen Marokko in Agadir moest spelen. Bij het debuut van De Ligt enkele maanden daarvoor blijft Memphis nog negentig minuten op de bank naast bondscoach Danny Blind die na de dramatisch verlopen wedstrijd ontslagen wordt.

Interim-bondscoach Fred Grim stelt zowel De Ligt als Memphis op in Agadir maar aan de samenwerking komt na zeventig minuten een einde als De Ligt een rode kaart krijgt. Oranje wint het duel nog wel met 2-1.

Fraaie zege op Duitsland

Het nieuwe Nederland van bondscoach Ronald Koeman met De Ligt en Memphis als twee speerpunten daarvan begint vorm te krijgen op 13 oktober 2018 als Duitsland met liefst 3-0 wordt verslagen in de Johan Cruijff Arena in het kader van de Nations League. De Ligt is dan al even het gedroomde centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk achterin. Depay lijkt zich in de spitspositie steeds beter in zijn vel te voelen bij Oranje. Door de 2-0 van die avond van Memphis breekt het Duitse verzet. Een knullig misverstand tussen debutant Denzel Dumfries en De Ligt in de beginfase leidde niet tot een doelpunt.

Volledig scherm © AFP

Panenka van Memphis

Op 16 november 2018 weten we in Nederland zeker dat we weer een beetje meetellen. In de Kuip speelt Oranje dan misschien wel de beste wedstrijd die Memphis en De Ligt samen hebben gespeeld. Wereldkampioen Frankrijk wordt dan met 2-0 verslagen op een manier die doet dat denken aan een voetballes. Met een rake Panenka beslist Memphis het duel in de negentigste minuut definitief. Achterin geeft geen krimp tegen het gevreesde Franse aanvalsduo Griezmann en Giroud.

De fluisterende Ronaldo

Het scheelde weinig of Memphis en De Ligt hadden op 9 juni 2019 samen hun eerste prijs gewonnen. Maar in de finale van de Nations League gaat Oranje met 1-0 onderuit tegen Portugal. Ook een uitgeblust lijkende Memphis kan daar niks aan doen. De Ligt laat zich niet imponeren door Cristiano Ronaldo. Diezelfde Ronaldo fluistert De Ligt na het duel in het oor dat hij hem graag bij Juventus zou zien in het seizoen erna. En zo geschiedde.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt. © BSR Agency

Winst ondanks hands van De Ligt

De meest opmerkelijke wedstrijd die De Ligt en Memphis samenspelen is toch wel het duel tegen Duitsland in Gelsenkirchen. In het stadion van Schalke 04 komt Oranje met 1-0 achter in de eerste helft als alleen Memphis en De Ligt tot een fatsoenlijke doelpoging kunnen komen. Oranje slaat terug in de tweede helft maar incasseert nog wel een rake strafschop na een handsbal van De Ligt. Het slotakkoord is voor Nederland. De 2-4 overwinning is een fraaie.