De mooiste en lelijkste shirts op de Europese velden komend seizoen

FotoserieHet WK zit erop en het seizoen 2018/2019 staat voor de deur. De grote vraag is dan natuurlijk: hoe lopen de clubs in Europa er komend seizoen bij? Wij zetten de mooiste en de lelijkste nieuwe tenues op een rijtje.

Top

AS Roma (thuistenue)

Justin Kluivert, Rick Karsdorp en Kevin Strootman lopen er komend seizoen weer stijlvol bij. Heeft AS Roma eigenlijk ooit wel eens een lelijk tenue gehad? Zonde van de sponsor, maar dat zien we in dit geval even door de vingers.

Volledig scherm Justin Kluivert in het nieuwe thuistenue van AS Roma. © AS Roma

Lazio (thuistenue)

Ook de grote rivaal Lazio loopt er komend seizoen weer fantastisch bij. Geen sponsor, maar een grote adelaar op de borst. Laat die Romeinse derby's maar komen.

Volledig scherm Het nieuwe thuistenue van Lazio. © Lazio

West Ham United (thuistenue)

Met het aantrekken van Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko, Issa Diop, Fabian Balbuena, Lukasz Fabianski en Felipe Anderson kunnen de supporters van West Ham United zich gaan verheugen op een mooi seizoen. En dan lopen The Hammers er ook weer stijlvol bij in het claret en blue.

Volledig scherm Felipe Anderson in het nieuwe thuistenue van West Ham United. © West Ham United

Real Betis (thuistenue)

Het nieuwe thuistenue van Real Betis is makkelijk te omschrijven: simpel, maar toch stijlvol. Geen sponsor op de borst zorgt voor een bonuspunt.

Volledig scherm Takashi Inui. © EPA

FC Barcelona (thuistenue)

FC Barcelona had de afgelopen jaren wel eens lelijke thuistenues, maar komend seizoen loopt de kampioen van Spanje er weer prachtig bij.

Volledig scherm Clement Lenglet in het nieuwe shirt van FC Barcelona. © REUTERS

Sevilla (thuistenue)

Net als de grote rivaal Real Betis loopt ook Sevilla FC er komend seizoen weer prachtig bij. De laatste jaren wisselde Sevilla vaak van shirtsponsor, maar dit ontwerp van Nike is zonder twijfel de beste in jaren.

Volledig scherm Joaquin Correa in actie voor Sevilla tegen Bournemouth. © Getty Images

Manchester City (thuistenue)

Het voetbal van Manchester City is al jaren oogstrelend, maar dat kan ook worden gezegd van hun shirts. Uittenues, thuistenues, derde tenues; ze zijn vaak allemaal even prachtig. Met dat fraaie lichtblauw kan Nike ook weinig fout doen natuurlijk.

Volledig scherm Ilkay Gundogan. © Getty Images

Blackburn Rovers (thuistenue)

Blackburn Rovers speelt al decennialang in het wit met donkerblauw, maar dit uitstapje naar lichtblauw bevalt ons eigenlijk wel. Bij de terugkeer in het Championship lopen de Rovers er goed bij. Zien we ze ook snel weer terug in de Premier League?

Volledig scherm Het nieuwe thuistenue van Blackburn Rovers. © Blackburn Rovers

AS Monaco (uittenue)

De rood met witte thuistenues van AS Monaco zijn altijd mooi, maar dit donkergroene uittenue valt bij ons ook goed in de smaak. De gouden letters op de borst en de mouwen steken mooi af bij het stoere donkergroen.

Volledig scherm Kévin N'Doram in het nieuwe uitshirt van AS Monaco. © AS Monaco

Newcastle United (uittenue)

Newcastle United. Voor de supporters van Newcastle United maakt het trouwens niks uit, want die gaan toch het liefst zonder shirt naar de wedstrijden van hun club, ook bij temperaturen van -10.

Volledig scherm Het nieuwe uittenue van Newcastle United. © Newcastle United

Flop

Liverpool (uittenue en derde tenue)

Oh oh, New Balance.. Zo'n mooi thuistenue ontwerpen en dan zulke flaters slaan bij het uittenue en derde tenue. Is dit bedacht door een kind van zes?

Volledig scherm Xherdan Shaqiri in het derde tenue van Liverpool. © Liverpool FC Volledig scherm Adam Lallana in het uittenue van Liverpool. © Getty Images

Napoli (keeperstenue)

Bij Napoli is waarschijnlijk een enorme dierenliefhebber in dienst. Hij kreeg de taak om de nieuwe tenues van Napoli te ontwerpen en maakte er een grote puinhoop van. De keepers lopen erbij in een oranje pak van zogenaamd slangenleer..

Volledig scherm De achterkant van het nieuwe keepersshirt van Napoli. © Napoli

Terwijl de veldspelers van Napoli een jaar lang in een ontwerp met een soort tijgerprint moeten rondlopen. Misschien moeten we gewoon even wennen, maar voorlopig vinden we het nog niks.

Volledig scherm Het nieuwe thuisshirt van Napoli. © Napoli

Girondins de Bordeaux (uittenue)

Luuk de Jong heeft er goed aan gedaan om niet naar de Franse subtopper Girondins de Bordeaux te verkassen. Anders had hij komend seizoen tijdens uitwedstrijden in dit afgrijselijke tenue moeten spelen.

Volledig scherm Het nieuwe uittenue van Girondins de Bordeaux. © Girondins de Bordeaux

Athletic Bilbao (uittenue)

Met het blauw is op zich niets mis, maar eigenlijk is de vorm van de sponsornaam net zoals de eerste drie letters.

FC Barcelona (uittenue)

Het thuistenue van FC Barcelona voor komend seizoen is mooi en stijlvol. Dat kan van dit lichtgevende uittenue niet worden gezegd.

Volledig scherm Ousmane Dembélé in het nieuwe uitshirt van FC Barcelona. © FC Barcelona

Real Madrid (uittenue)

Met het uitshirt van Real Madrid is eigenlijk niets mis, zolang er maar geen bedrukking op de rug staat. Welk schrift is dit eigenlijk?

Volledig scherm Karim Benzema in het nieuwe uitshirt van Real Madrid. © Real Madrid

Fiorentina (thuistenue)

Met het paarse shirt van Fiorentina is helemaal niets mis, maar waarom moet hier een zwarte broek onder? Wat ons betreft zonde. Volledig in het paars wensen we Fiorentina het allerbeste toe dit seizoen.

Volledig scherm Cristiano Biraghi in het nieuwe thuistenue van Fiorentina) © Fiorentina

Arsenal (uittenue)

Het shirt gaat nog wel, maar het broekje is een regelrechte flater van de ontwerpers van Puma. Met een sponsor als 'Visit Rwanda' op de mouwen wordt het er allemaal niet beter op.

Volledig scherm De Franse aanwinst Mattéo Guendouzi in het nieuwe uittenue van Arsenal. © Arsenal

Rayo Vallecano (derde tenue)

Eigenlijk willen we niet al te veel woorden vuil maken aan het nieuwe derde tenue van Rayo Vallecano, dat sympathieke clubje uit Madrid dat komend seizoen weer in La Liga speelt. Was de ontwerper kleurenblind?