De perfecte ippon van Jurgen Ekkelenkamp

Diep, diep in blessuretijd zag hij het moment waarop hij had gewacht. Cristiano Ronaldo slingerde zijn straalmotor aan en begon aan een sprint richting het doel van de tegenstander – op weg naar de genadeklap. Maar ineens voelde hij een hand op zijn schouder. Het volgende moment lag hij op zijn rug op het gras.



Ippon.



De dader was een kereltje waarvan hij de naam nog nooit had gehoord. Jurgen Ekkelenkamp – Ronaldo zou het waarschijnlijk niet eens uit kúnnen spreken. Wat dééd dat joch eigenlijk op het veld in de kwartfinale van de Champions League? Jurgen Ekkelenkamp, dat is een naam op de presentielijst bij het vierde uur scheikunde.



Net negentien jaar is Ekkelenkamp. Hij had zijn veterdiploma nog niet eens toen Ronaldo zijn eerste honderd doelpunten als prof had gemaakt. Maar hij wist precies wat hij deed toen hij Ronaldo zag vertrekken. Hij offerde zichzelf op voor het team: de gele kaart die hij kreeg was ingecalculeerd. Professioneel, noemen ze dat.



Wat Ekkelenkamp deed was een vorm van spelbederf. Mag niet. En eigenlijk mag je het ook niet goedpraten of ophemelen. Bij je volle verstand expres een tegenstander tegen het gras werken: dat is niet netjes.



Foei, Jurgen.



Het was eigenlijk de wereld op z’n kop. Iets wat de verdedigende middenvelder van Juventus zou doen op het moment dat er een Ajax-speler doorheen dreigde te lopen. Iets wat Ajax in het verleden juist tekort kwam: zakelijkheid. Er zijn wedstrijden zat geweest waarin Ajax (of een andere Nederlandse club) een uur lang leuk mee deed – tot dat ene moment. Pief paf poef – en klaar was het. Dan werd er achteraf gezegd dat ze ervaring tekort kwamen. Of gogme. Er werd gewezen naar Italiaanse of Portugese ploegen. Die speelden tenminste niet zo naïef. Overtredingen maken op het juiste moment is een kwaliteit op zich.