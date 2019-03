De rapportcijfers van een historische avond

Ziedende Neymar haalt keihard uit naar UEFA: ‘Dit is een schande’

1:16 PSG-ster Neymar heeft woedend gereageerd op de pijnlijke eliminatie in de Champions League tegen Manchester United. De geblesseerde Braziliaan schoot op Instagram uit zijn slof richting de UEFA, nadat de VAR arbiter Skomina had geadviseerd de Engelsen in de blessuretijd een omstreden strafschop toe te kennen.