De Roon en Hateboer houden uitzicht op achtste finales

Met de twee Nederlanders en ook Robin Gosens in de basis begon Atalanta aan het duel in San Siro en iets minder dan 27 minuten later mocht die voetbaltempel voor het eerst juichen. Luis Muriel zette zijn ploeg vanaf elf meter op voorsprong, nadat scheidsrechter Sergei Karasev besloot de bal op de stip te leggen na een overtreding van Dino Peric. Kort na de onderbreking verdubbelde sterspeler Alejandro Gómez de marge door zichzelf met een prachtige actie vrij te spelen en vervolgens raak te knallen. Ook in de bijna hele tweede helft die nog restte konden de Kroaten geen vuist meer maken.

Manchester City was tegen Sjachtar Donetsk (1-1) geen schim van de ploeg die dit Champions League-seizoen nog altijd ongeslagen is. In de beginfase kwamen de Citizens een paar keer goed weg. Eerst trapte doelman Ederson buiten zijn strafschopgebied volledig naast de bal waarna Tetê verzuimde de bal in het verlaten doel te schuiven. De Braziliaan was kort daarna weer alleen op weg naar het Engelse doel, maar deze keer wist Ederson de bal wel tijdig weg te werken. De club uit Manchester opende in de 56ste minuut dan toch de score. Na goed doorzetten van Gabriel Jesus schoot Ilkay Gündogan raak, 1-0. Uit een fraaie counter tekende Manor Solomon in de 69ste minuut voor de gelijkmaker.