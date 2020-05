De Rus die zijn Rabo-ploegmaten een hartverzakking bezorgde

Op 31 mei 2009 zit Laurens ten Dam met enkele Rabobank-ploegmaten in een bus naar de tv te kijken. De sfeer is opperbest, want kopman Denis Menchov staat op het punt de Giro d’Italia te winnen. Ten Dam heeft de wieleroutfit nog aan en zijn haren zijn plakkerig van het zweet, zijn tijdrit zit er net op. Dadelijk, als Menchov over de finish is, mag er pizza en bier genuttigd worden. Eindzege, pizza en bier in Rome, het zijn de dagen waar je het voor doet. Plotseling schreeuwt Ten Dam naar de tv en grijpt hij zijn hoofd met beide handen beet.