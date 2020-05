De spijkerharde duels tussen Davids en Seedorf in de CL-finale

Spelers HC Tilburg komen club financieel tegemoet, club verwacht ruim een ton verlies

19 mei Begin vorige maand kondigde HC Tilburg al aan de betalingen aan coaches op te schorten, nu dragen ook de hockeyers en hockeysters hun steentje financieel bij. Moeilijk was het niet om de gesprekken te voeren, zegt voorzitter Rob Kluyt. ,,Het is niet uit wanbeleid, maar vanwege de ontwikkelingen in de wereld. We waren er daarom ook vrij snel uit. Iedereen moet water bij de wijn doen in deze tijd.”