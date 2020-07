De turnster die bij de landing haar ene been optrok

De Georgia Dome in Atlanta houdt de adem in. Het is 23 juli 1996, de Zomerspelen zijn enkele dagen onderweg, en Kerri Strug staat klaar voor haar laatste sprong bij de landenwedstrijd. De opdracht is simpel: niet vallen bij de landing. Als ze dat voor elkaar krijgt, verovert de jonge turnster goud namens het Amerikaanse team. Dan wordt de naam Kerri Strug met blokletters bijgeschreven in het boek der nationale sporthelden. Maar er is wel een klein probleempje. Ze haalt diep adem en pakt haar concentratie.