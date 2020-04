De verboden foefjes van baanrenner Graeme Obree

Soms worden ze uitgelachen, soms worden ze door collega’s gekopieerd en soms veranderen ze hun sport voorgoed. Soms alle drie tegelijk. De sporthistorie heeft meerdere pioniers voortgebracht. Hoogspringen werd na de achteroversprong van Dick Fosbury nooit meer hetzelfde en sinds het strakke pak van Franz Krienbühl is bij professionele schaatsers moeiteloos het geslachtsdeel te onderscheiden. Toon Siepman vond de sleeppush in het hockey uit.



Begin jaren negentig was Graeme Obree een bezienswaardigheid. De Schotse baanwielrenner had zo zijn eigen ideeën over aerodynamica en knutselde een fiets met piepklein stuur in elkaar, waar hij in een ‘tucked position’ op plaatsnam. Als een skiër, de gebogen armen strak langs het bovenlijf, vloog hij over de baan. Luchtweerstand had nauwelijks vat op de ‘Flying Scotsman’.