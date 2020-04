De verjaardag van… Raemon Sluiter: ‘Het dagritme van hond Poekie is leidend’

Proficiat Raemon. Wat ga je doen vandaag? ,,Dank je. Ik geloof niet dat deze dag er heel anders uit gaat zien dan die van gisteren of eergisteren. Een taartje lust ik sowieso wel tussendoor, dus dat gaat straks wel gebeuren. Anders dan andere jaren ben ik nu een keer lekker thuis met mijn verjaardag.” Je bent sinds het einde van het vorige tennisseizoen, toen de samenwerking met Kiki Bertens eindigde, sowieso veel in het land natuurlijk. Hoe bevalt het? ,,Eigenlijk prima, moet ik zeggen. In deze tijd van corona kan ik mensen die ik graag zie natuurlijk ook niet of nauwelijks nog bezoeken. Maar het enige voordeel van nu: op tennisgebied ligt ook alles stil. Ik kom niet in de verleiding om toch weer iets te gaan doen. Al had ik daar liever niet deze reden voor gehad, natuurlijk. Maar gedwongen rust moeten nemen is in mijn geval wel goed.”

Hoe komt een tennisjunk door deze dagen, zonder ook maar één partijtje op tv? ,,Ik heb meer tijd om me te verdiepen in de sport. Alles is de afgelopen jaren zo snel gegaan, dat daar meestal geen ruimte voor was. Ik kijk veel documentaires, bijvoorbeeld op FOX Sports. Sommige zijn van ESPN, over basketbal of American football ofzo, geweldige verhalen die zo anderhalf of twee uur duren. Ik heb er net één gezien over David Beckham en de impact die hij had op de Major League Soccer in Amerika. Ik las wel eens een berichtje over hoeveel shirtjes er van hem verkocht werden, maar in zo’n documentaire met langere interviews blijkt wat hij daar allemaal heeft betekend. Mooie tv.”

Klinkt niet alsof je het tennis mist? ,,Het is zoals het is. Ik mis het zeker en fantaseer wel eens dat er ergens toch een grand slam wordt gespeeld. Lekker kijken vanaf 11 uur ’s ochtends of desnoods in de nacht. Maar het is nu niet belangrijk, dus die gedachte laat ik dan snel weer los. En we komen de dagen goed door. We gaan op rustige momenten lekker lang lopen met onze hond Poekie en leven verder een beetje van maaltijd naar maaltijd. Poekies schema is leidend.”

Veel mensen in het tennis maken zich zorgen over de gevolgen van deze crisis. Jij ook?

,,Ik ook. Het gaat in mijn hoofd soms alle kanten op. Ik las bij jullie in de krant nog het verhaal van Richel Hogenkamp. Ik weet hoe moeilijk het voor speelsters zoals zij is om rond te komen van het tennis. Ze mist nu twee grand slams en de competities in Nederland en Duitsland. Doe je het op zo’n slam goed, heb je tachtig procent van je jaarinkomen verdiend. Kijkend naar het grote plaatje vraag ik me af hoe het nu verder moet. Tennissen anderhalve meter uit elkaar lukt nog wel. Maar het is een mondiale sport, fans komen overal vandaan ingevlogen. En wat doe je als de situatie straks in Europa onder controle zou zijn, maar nog gaande is in Amerika? Die puzzel is heel moeilijk. Er is een oproep tot solidariteit, logisch, maar als je ergens weer kan starten, moet je ook starten natuurlijk. Maar misschien moet er in het tennis wel iets voorgoed veranderen. Er zullen toernooien omvallen ben ik bang, en misschien spelen we wel één of twee jaar om de helft van het prijzengeld. Een bizarre constatering: als we nu zouden weten dat we in 2021 het seizoen in Australië kunnen starten en nergens meer last van zouden hebben, zou bijna iedereen ervoor tekenen.”