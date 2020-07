De verspringer die geraakt werd door een speer

Op 13 juli 2007 werd Salim Sdiri ongevraagd wereldnieuws. Tijdens een Golden League-wedstrijd in Rome landde er een speer in zijn rug. Een afzwaaier van de Finse grootheid Tero Pitkämäki, die verrast werd door een windvlaag. In het ziekenhuis leek de verwonding van Sdiri aanvankelijk mee te vallen. Twee dagen later werd dat teruggedraaid: de lever en een nier van de verspringer waren door de speer geraakt.

Sdiri kwam er gelukkig bovenop en stond een jaar later als deelnemer op de Spelen in Peking. Maar tussen hem en Pitkämäki werd het nooit meer koek en ei. Volgens Sdiri toonde de Fin veel te weinig interesse in zijn slachtoffer. Sterker nog, de speerwerper maakte die avond zijn wedstrijd ‘gewoon’ af en kroonde zich een maand later tot wereldkampioen. Klinkt niet als iemand die - zoals Pitkämäki zelf beweerde - getraumatiseerd was door het ongeval, luidt de mening van Sdiri.