De vier emoties van Willem II-kapitein Jordens Peters

,,Met nul uit vier is er natuurlijk weinig reden tot vreugde. Dat merk je binnen de ploeg wel. Toch moeten we niet in dat gevoel blijven hangen. Door hard te trainen kun je je daar wat aan ontworstelen. Als je resultaat haalt, groei je als groep twee keer zo snel naar elkaar toe, maar ik vind dat het bij ons best goed gaat wat dat betreft. Er heerst echt een sfeer van dat we er alles aan willen doen. Als je de beelden van onze thuiswedstrijden tegen Excelsior en ADO terugkijkt, dan besef je dat we die duels allebei niet hadden hoeven te verliezen. Dat is gebeurd en dat is heel vervelend, maar het is niet zo dat wij onder hoeven te doen voor die ploegen. Voor hetzelfde geld hadden we nu vier punten gehad en dan was het gevoelsmatig een heel andere situatie. Waarom het dan net niet lukt? Het moet meezitten en we hadden vorig seizoen toch veel meer eredivisiewedstrijden in de ploeg. Dit team is jonger en dus minder stabiel, maar er zit voetballend zeker potentie in."