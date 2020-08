De Vrij en co kegelen ploeg Bosz uit Europa League

Inter heeft zich ten koste van het Leverkusen van Peter Bosz en Daley Sinkgraven geplaatst voor de laatste vier van de Europa League (2-1). Voor Bosz en co is de teleurstelling compleet, na het definitieve misgrijpen van een plek in de machtige Champions League.

Het was de ultieme reddingsboei voor Bosz en consorten, de Europa League. Na de deceptie in de Bundesliga - Leverkusen eindigde als vijfde en greep naast een rechtstreeks ticket voor de Champions League - moest en zou Leverkusen het minitoernooi in Duitsland zien te winnen. Winst van de Europa League betekent namelijk rechtstreekse plaatsing voor het meest begeerde toernooi. Sportief, maar ook financieel is dat erg aantrekkelijk. De startpremie voor het miljoenenbal bedraagt 15 miljoen euro, terwijl succes in de groepsfase de kassa nóg meer laat rinkelen.

Geen Champions League-voetbal dus, komend seizoen in de BayArena. En dus ook geen prijs. De Europa League gold als verrukkelijk en verzachtende toetje na het pijnlijke slot van de competitie. Bosz, die naar Leverkusen werd gehaald om de club aan succes te helpen, slaagde er niet in om de verroeste deurtjes van de eregalerij open te krijgen. De laatste prijs van de club dateert uit 1993, toen de DFB Pokal werd gewonnen.

Volledig scherm © AP

Inter ontwaakte de mannen van Bosz bruut uit die zalige droom. De Milanezen wachtten geduldig op een fout van de Duitsers, die vooral geen antwoord hadden op de fysieke overmacht van spits Romelu Lukaku. Na een kwartier prikte Nicolò Barella met buitenkant rechts de openingstreffer binnen, nadat de bal via een poging van de bonkige kapstok Lukaku voor zijn voeten belandde. Zes minuten later hield de Belg de verdedigers knap van zich af en frommelde hij de bal al vallend achter doelman Lukáš Hrádecký.

Leverkusen deed via supertalent Kai Havertz, die na de uitschakeling zijn laatste duel in het shirt van Leverkusen waarschijnlijk achter de rug heeft, nog wel iets terug. De 21-jarige Duitser combineerde knap langs de Inter-defensie en knalde overtuigend raak. Dat zijn poging de enige van Leverkusen was voor de thee, was tekenend. Inter hield de worstelende opponent stevig in de houtgreep, met Stefan de Vrij als heerser in het hart van de defensie.

Ook na de rust hield de vaste Oranje-klant namelijk de offensief ingestelde Duitsers naadloos in de tang. Verwoede pogingen van onder meer Moussa Diaby en Kerim Demirbay leverden niet het gewenste succes op. Aan de hand van de sterk invallende Christian Eriksen waren de Italianen nog het meest dichtbij de definitieve genadeklap. Ondanks grote kansen voor Eriksen en mede-invaller Alexis Sanchez bleef het verschil op het scorebord tussen beide teams minimaal.

Bosz gunde Daley Sinkgraven opnieuw een basisplaats bij Leverkusen. De linksback deed eerder in de return tegen Rangers van afgelopen donderdag al negentig minuten mee en speelde vanavond geen gelukkige wedstrijd. De oud-Ajacied leed veel balverlies en werd gered door de VAR, die een discutabele strafschop wegens hands van Sinkgraven terugdraaide. Bosz haalde de linkspoot na 67 minuten naar de kant.

De Vrij, vorige week nog verkozen tot beste verdediger van de Serie A, bewaakte zoals gewoonlijk het zwaar beveiligde Inter-fort. Het is De Vrij die zijn Europese droom levend hield en een stapje dichterbij de beker kwam. De winnaar van de andere kwartfinale, Sjachtar Donetsk en FC Basel, is de laatste horde richting de eindstrijd in Keulen.

Volledig scherm © AP