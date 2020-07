De vrouw die vermoedelijk haar eigen wereldrecord gaat overleven

Om het wereldrecord op de 800 meter in een perspectief te plaatsen is het misschien goed om eerst naar de zomer van 1992 gaan, toen Ellen van Langen in Barcelona tekende voor een van de hoogtepunten uit de Nederlandse sporthistorie. Het was namelijk geen tactische race die daar op de Spelen gelopen werd, het ging loeihard. De tijd waarmee Van Langen goud pakte (1.55,54) heeft nog altijd internationaal aanzien. Sindsdien waren er slechts vijf (!) vrouwen sneller.

Maar goed, Van Langen bleef in haar gouden race dus ver verwijderd van de krachtpatserij van Jarmila Kratochvílová. De Tsjecho-Slowaakse had in de zomer van 1983 ongekend huisgehouden in de atletiek. Eerst liep ze een krankzinnige 1.53,28 op de 800 meter en twee weken later brak ze ook het wereldrecord op de 400 meter. Die tijd op de 800 meter is nooit meer verbeterd, haar prestatie op de 400 meter is nog altijd de tweede tijd ooit op die afstand.

Tot zover de droge feiten en cijfers. En meer kan je er eigenlijk niet over zeggen. Natuurlijk waren er bepaalde vermoedens rond Kratochvílová. De periode waarin ze haar absurde records liep, het land waar ze vandaan kwam, hoe ze eruit zag: het was allemaal aanleiding tot geruchten, maar vals spel is nooit aangetoond. Inmiddels is Kratochvílová 69 jaar oud. Het lijkt uitgesloten dat ze zelf nog gaat meemaken dat haar record gebroken wordt.

Jarmila Kratochvílová in 2017.