De vuist van Tommie Smith, een snippertje in het sportnieuws

Tommie Smith, 76 jaar nu, was op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico, de eerste sporter die het podium besteeg voor een vredige boodschap die de hele wereld ervan moest doordringen hoe kwaadaardig racisme is. Een half jaar eerder was Martin Luther King vermoord, het symbool voor de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Black Power was nog geen begrip dat wereldwijd bekend was.