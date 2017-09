De wereld ziet er niet opeens anders uit bij PSV

De conclusies na de eerste topper van het eredivisieseizoen? PSV is weer medekoploper, maar heeft tegelijkertijd nog een erg lange weg te gaan. Zo werden de ernstige twijfels over de defensieve kwetsbaarheid ook gisteren niet weggenomen - integendeel. Natuurlijk zijn de punten heilig, zeker in de fase waarin PSV nu zit. Toch bleef die tweede helft nog lange tijd hangen in Eindhoven. ,,Als ik de beste was op het veld, dan is dat een apart signaal", zei doelman Jeroen Zoet na afloop. ,,Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar ik denk dat dit uiteindelijk een goed weekend is voor PSV. Wij winnen, en de concurrentie niet." Zoet redde een handvol keren de dag voor PSV en was daarmee na rust de belangrijkste man op het veld. Iets wat je niet automatisch zag aankomen.

Toen Steven Berghuis er bij een 1-0 stand met rood vanaf moest, sloten de wedkantoren de luiken. Over en uit, zo leek het. Toch kwam de overwinning van PSV nog ernstig in gevaar. Niemand in het elftal van Phillip Cocu leek in de tweede helft raad te weten met de ontstane situatie. Feyenoord loerde en zag dat PSV geen moment in staat was om in balbezit nog het verschil te maken. Sterker nog, PSV leek verlamd van angst wanneer het de bal aan de voeten had. ,,Ik weet ook niet zo goed waar dat aan lag", zei Joshua Brenet, die als linksback weer de voorkeur kreeg boven Kenneth Paal. ,,Aan de ene kant mis je in dit soort duels jongens als Guardado of Moreno", antwoordde hij desgevraagd. ,,Maar nu proberen Hendrix en Van Ginkel met ons te praten, ons bij elkaar te houden in het veld. We hebben genoeg ervaring."

Leiderschap

Net als tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen kon PSV wel wat leiderschap gebruiken. Zoet zei na de wedstrijd dat PSV in de tweede helft juist volle kracht vooruit wilde, om Feyenoord het laatste zetje te geven. Het liep compleet anders: toen er om een plan B werd gevraagd, gaf er weer niemand thuis. ,,Of deze overwinning wel vertrouwen geeft? Natuurlijk is dat zo", zei Brenet na afloop, koel en zakelijk analyserend. ,,We winnen van Feyenoord, hadden vaker kunnen scoren en houden de nul. Tegen FC Utrecht moeten we het volgende week opnieuw laten zien."