De wereldberoemde Dick Fosbury woonde een tijdlang in een commune in Heusden: ‘Met basketballers en meisjes die er naakt rondliepen’

Dit zijn de mogelijke tegenstan­ders van Feyenoord en AZ in de kwartfina­le

Na de monsterzege op Sjachtar Donetsk (7-1) zit Feyenoord in de koker voor de loting van de Europa League en AZ weet vrijdagmiddag na de stunt tegen Lazio (2-1) wie de tegenstander is in de kwartfinales van de Conference League. Hoe het verdere verloop van deze toernooien eruitziet, leest u hier.