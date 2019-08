De Wit van Ajax naar AZ

,,Dit voelt hartstikke lekker en ik heb er veel zin in”, vertelt De Wit op de site van AZ. ,,AZ is een heel grote club, daar wil je graag voor tekenen. We willen dit seizoen zo hoog mogelijk eindigen in de eredivisie en zo ver mogelijk komen in Europa.”



De Wit maakt in februari vorig jaar zijn debuut in het eerste van Ajax en kwam uiteindelijk tot dertien wedstrijden.