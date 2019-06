De worsteling van Thiemo De Bakker: ‘Genieten, dat mis ik’

Video Wereldgoal van RKC’er Gaari in extremis helpt Curaçao aan kwartfina­le Gold Cup

8:11 Door een gelijkspel (1-1) tegen Jamaica in Los Angeles heeft Curaçao zich voor het eerst in de historie geplaatst voor de kwartfinale van de Gold Cup. Het puntje was voldoende na de afgang van El Salvador tegen Honduras (4-0).