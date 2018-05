De zussen Williams torenen uit boven hun tegenstanders

Het was een koddig gezicht aan het net vóór en ná de partij, een soort van David tegen Goliath, Mini en Maxi. Venus Williams is 1,85 meter, haar zusje is 1,75 meter. Shuko Aoyama telt 1,54 meter, haar tennispartner Miyu Kato meet 1,56 meter. Een verschil van maar liefst vijftig centimeter.