Deense arbiter kan wel door de grond zakken na verkeerde beslissing

De jonge scheidsrechter floot voor een overtreding, maar op het moment dat hij had gefloten wist hij direct dat hij daar even mee had moeten wachten. Er was namelijk sprake van voordeel voor de aanvallende partij en met zijn beslissing ontnam hij de bezoekers een enorme kans op de 1-1. Heer besefte meteen dat hij in de fout was gegaan, waarop hij zich van pure teleurstelling op de grasmat liet vallen en zijn gezicht in zijn handen begroef.