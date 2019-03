Deense verdediger Christensen: ‘Chelsea zal niemand laten gaan’

Chelsea zou die maatregel hebben genomen nadat de FIFA een transferban voor een jaar had opgelegd omdat Chelsea tegen de regels had gehandeld die betrekking hebben op het aantrekken van spelers onder de 18 jaar.



Chelsea tekende beroep aan en reageerde geschokt toen de FIFA besloot het transferverbod hangende de beroepszaak niet op te heffen. Christensen, die amper aan bod komt in de ploeg van coach Maurizio Sarri, vertelt in de Deens krant Ekstra Bladet over de consequentie. ,,De boodschap die we als spelers hebben gekregen is dat Chelsea niet in beroep kan gaan en daarom alle spelers wil behouden. Het is lastig om te accepteren,” aldus Christensen, die mogelijk niet de enige speler is die wil vertrekken uit Londen. Belgisch international Eden Hazard heeft al vaker aangegeven dat het zijn droom is voor Real Madrid uit te komen.