Defour na 17 jaar terug bij jeugdliefde KV Mechelen

Defour, die 52 interlands achter zijn naam heeft staan, keert daarmee terug bij de club waar hij tot zijn vijftiende in de jeugd speelde totdat Racing Genk hem oppikte. Defour wordt op prestatiebasis betaald, zo meldde KV Mechelen. De voetballer van het jaar in België van 2007 trainde al ruim twee weken mee in Mechelen.

In 2006 nam Standard Luik Defour over van Genk. Hij werd een boegbeeld van die club en beschimpt toen hij in het seizoen 2014 -2015 als speler van Anderlecht terugkeerde in Luik. Tussendoor voetbalde Defour ook nog bij Porto. Na drie jaar Anderlecht volgde eenzelfde periode bij het Engelse Burnley. ,,Eindelijk ben ik terug. Dit is de club van mijn hart”, sprak hij via sociale media tot de fans van Mechelen.